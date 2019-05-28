«الصحة» توضّح طريقة سهلة لقياس «سكر الأطفال»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، طريقةً جديدة وسهلة لقياس نسبة السكر لدى الأطفال، وذلك عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعلنت الوزارة طريقة استخدام حساس قياس نسبة السكر لدى الأطفال، بحيث يبدأ بمسح الجزء الخلفي من الذراع بمعقّم طبي وتركه حتى يجف، ثم نزع الغطاء ووضع أداة الحساس داخل علبة الحساس والضغط إلى الأسفل حتى تتم مطابقة أداة الحساس مع علبة الحساس، ثم رفع الغطاء ووضع أداة الحساس على مكان الذراع المعقم والضغط بإحكام، والتأكد من تثبيت الحساس على الذراع، ثم الضغط على الصفحة الرئيسة للقارئ والبحث عن حساس جديد.

ويتم بعد ذلك وضع القارئ بالقرب من الحساس على بعد 4 سم ثم المسح على الحساس، والذي يتطلب استخدامه للمرة الأولى الانتظار لمدة 60 دقيقة، ثم المسح مرة أخرى لظهور النتائج، حيث ستظهر عملية المسح عددًا من النتائج وهي القراءة الحالية لمعدل السكر، وسهم اتجاه السكر، وسجلّ قراءات السكر خلال آخر ثماني ساعات.