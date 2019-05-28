وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من: "الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، القريات، محايل عسير". وكلف المجلس أيضا 16 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، شملت: "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك".
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف 58 محكمة خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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