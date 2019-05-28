أمانة عسير تستعيد 156 ألف م2

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال اليومين الماضيين أكثر من 156ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 13 موقعا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، منبها إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 156,928 ألف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها، مشيرا إلى أن أعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. واستكمالا للأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلا، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.



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