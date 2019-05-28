السعودية اليوم / مفتي ولاية بينانق الماليزية يستقبل موفد الشؤون الإسلامية



الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

استقبل مفتي ولاية بينانق في ماليزيا الدكتور ون سالم في مكتبه، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد بن صابر الغامدي.

وتحدث الجانبان خلال الاستقبال عن جهود المملكة العربية

وقال مفتي بينانق : نحن نستفيد كثيراً من علماء المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، مقدماً شكره لحكومة المملكة على ما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم والدفاع عنهم , متطلعاً لتكرار مثل هذه الزيارة للتعاون فيما يفيد وينفع.

// انتهى //

15:46ت م

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الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واساستقبل مفتي ولاية بينانق في ماليزيا الدكتور ون سالم في مكتبه، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد بن صابر الغامدي.وتحدث الجانبان خلال الاستقبال عن جهود المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي, وما تقوم به من جهود عظيمة في الدعوة وجمع كلمة المسلمين, والحث على الألفة والتآخي بينهم.وقال مفتي بينانق : نحن نستفيد كثيراً من علماء المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، مقدماً شكره لحكومة المملكة على ما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم والدفاع عنهم , متطلعاً لتكرار مثل هذه الزيارة للتعاون فيما يفيد وينفع.// انتهى //15:46ت م0110

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