السعودية اليوم / اختتام اعمال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف



جنيف 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

اختتمت اليوم في العاصمة السويسرية جنيف اعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية ، والتي شاركت فيها المملكة بوفد برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

وقد تسلم الوزير الربيعة خلال هذه الدورة جائزة عالمية للمملكة تقديرًا لجهودها وتميزها في مجال مكافحة التدخين، كما تسلمت المملكة شهادتي اعتماد من منظمة الصحة العالمية لمدينتي عُنيزة ورياض الخبراء لجودة مستوى بيئتها التي تخدم الصحة وتعززها .

واستعرضت الجمعية العامة للصحة العالمية في هذه الدورة تجربة المملكة المميزة في الحد من الدهون المتحولة في الصناعات الغذائية .

واعتمدت الدورة خلال انعقادها عدة قرارات تتعلق بتوفير الرعاية الصحية الأولية من اجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاتفاق على نهج مشترك لمقاومة مضادات الميكروبات، وتبني استراتيجية عالمية جديدة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ، والتصنيف الدولي للامراض، والالتزام بالاستثمار في خدمات المياه المأمونة والصرف الصحي، واعتماد اتفاقًا لتعزيز الشفافية في تسعير اللقاحات والادوية والمنتجات الصحية، ودور العاملون الصحيون المجتمعيون في تقديم الرعاية الصحية الأولية، وقرار حول الاعمال التحضيرية للمؤتمر رفيع المستوي للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر القادم حول التغطية الصحية الشاملة، وقرار حول تقديم الدعم للخدمات الصحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل .

// انتهى //

15:44ت م

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