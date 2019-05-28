السعودية اليوم / مرور الحدود الشمالية ينفذ خطته في الأسواق خلال العشر الأواخر



عرعر 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

نفذت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية خطتها المرورية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان التي تصادف توجه أغلب المواطنين والمقيمين إلى الأسواق والمحال التجارية لشراء متطلبات العيد وما يصاحب ذلك من كثافة مرورية متوقعة من خلال توزيع الدوريات المرورية وتأمين الأمن المروري .

وأوضح مدير مرور منطقة الحدود الشمالية العقيد مشبب القحطاني لـ وكالة الأنباء

وأشار " القحطاني " إلى أن ليلة البارحة شهدت كثافة متوقعة على المنطقة المركزية للمدينة لما تحتويه من المحال والمراكز التجارية وساهم تواجد دوريات المرور بتسهيل الحركة المرورية بالشكل المطلوب , لافتاً إلى أن الخطة تستمر حتى ليلة العيد بإذن الله والبدء في تطبيق خطة المصليات ,منبهاً على جميع قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة المرور وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن كل مخالفة تؤثر في السلامة المرورية حفاظا على سلامتهم .

// انتهى //

15:42ت م

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عرعر 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسنفذت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية خطتها المرورية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان التي تصادف توجه أغلب المواطنين والمقيمين إلى الأسواق والمحال التجارية لشراء متطلبات العيد وما يصاحب ذلك من كثافة مرورية متوقعة من خلال توزيع الدوريات المرورية وتأمين الأمن المروري .وأوضح مدير مرور منطقة الحدود الشمالية العقيد مشبب القحطاني لـ وكالة الأنباء السعودية أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية نفذت إدارة مرور المنطقة خطتها المرورية المتعلقة بالعشر الأواخر من رمضان من خلال الإمكانيات المتاحة من تسخير عناصر بشرية وآلية لخدمة المواطنين لتسهيل حركة السير وتأمين الأمن المروري وذلك بتوزع أكثر من 45 دورية موزعة على الأماكن والأسواق المتوقع زيادة الكثافة والحركة المرورية بها ,بالإضافة إلى تواجد مجموعة من الدوريات بالقرب من الإشارات المحورية والمهمة للتحكم في كمية تدفق المركبات بما يتوافق مع الاستيعاب للشوارع والطرق للمدينة .وأشار " القحطاني " إلى أن ليلة البارحة شهدت كثافة متوقعة على المنطقة المركزية للمدينة لما تحتويه من المحال والمراكز التجارية وساهم تواجد دوريات المرور بتسهيل الحركة المرورية بالشكل المطلوب , لافتاً إلى أن الخطة تستمر حتى ليلة العيد بإذن الله والبدء في تطبيق خطة المصليات ,منبهاً على جميع قائدي المركبات بالالتزام بأنظمة المرور وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن كل مخالفة تؤثر في السلامة المرورية حفاظا على سلامتهم .// انتهى //15:42ت م0108

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