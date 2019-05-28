السعودية اليوم / جامعة طيبة تشكّل لجنة عليا لمبادرة "خير أمة"



المدينة المنورة 23 رمضان1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

شكّلت جامعة طيبة لجنة عليا تهدف إلى تحقيق رؤية ورسالة مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " لتعزيز وتنمية القيم والأخلاق في المجتمع الجامعي, واقتراح برامج وفعاليات تحقق أهداف المبادرة.

وشكر معالي مدير جامعة طيبة رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز السراني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهما الله - على دعمهما للجامعة لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية, منوهاً بحرص سمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعاية هذه المبادرة لتعزيز وترسيخ القيم والأخلاق ليصبح المجتمع المديني نموذجا يحتذى به في هذا المجال.

وبيّن الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة تسعي لتحقيق أهداف المبادرة السامية، التي تشمل على القيم التي تلتزم بها الجامعة في جميع أنشطتها والمستمدة من ديننا الحنيف، كما جاء الهدف الأول من التوجه الأول للخطة الاستراتيجية مؤكدا على ترسيخ مفهوم الثقافة الإسلامية والعربية لدى الطلبة بما تحمله من قيم وأخلاق فاضلة.

وأفاد أن الجامعة اعتمدت على الميثاق الأخلاقي المهني لجامعة طيبة ليرسم الطريق القويم لجميع منسوبي الجامعة ويضم العديد من القيم والأخلاقيات المنبثقة من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وبناء على تميز الجامعة بوجودها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ملتقى كل المسلمين, مبيناً أن من أهداف اللجنة تفعيل المبادرة داخل الجامعة وتحقيق رؤيتها ورسالتها والقيام بشراكات مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتنفيذ فعاليات وبرامج ترسخ القيم والأخلاق.

وأشار معاليه أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة عليا لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة ونوعية -بإذن الله تعالى- لتحقيق رؤية ورسالة المبادرة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وعدد من عمداء الكليات والعمادات ومجموعة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس المختصين.

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15:40ت م

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