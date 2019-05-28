السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية ومؤسسة التدريب المهني والتقني تناقشان تفعيل الاتفاقية بينهما



عرعر 23 رمضان1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

استقبلت جامعة الحدود الشمالية أمس وفداً من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالمنطقة وذلك لتفعيل الاتفاقية التي سبق أن تم توقيعها بين الطرفين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حيث ترأس وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني الاجتماع الذي ضم عدداً من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني برئاسة عميد الكلية التقنية بعرعر المهندس محمد الحربي، وعدداً من عمداء وعميدات الكليات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل الاتفاقية من خلال التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية، والتنسيق في أعمال القبول والتسجيل والمسارات التعليمية والتدريبية بين الكليات التقنية وكليات الجامعة وطريقة معادلة عدد من التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت الى مناقشة تطوير آلية التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات، وتبادل الخبرات من القوى البشرية بين المؤسسة والجامعة، والمشاركة في البحث العلمي المدعوم من الجامعة، لافتة أنه تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات لتحديد التخصصات، وموعد بدء التجسير عبر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

// انتهى //

15:23ت م

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