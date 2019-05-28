السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تقيم برنامج "القرآن يجمعنا"



الباحة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة أمس، على مسرح الجمعية , برنامج قرآني تحت شعار "القرآن يجمعنا" مع تلاوات مختارة من طلاب حلقات التحفيظ بالجمعية .

ونوه رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني أن تعلم القرآن الكريم وتعليمه شرف ونعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وإن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الباحة التي شرفها الله بهذا العمل الجليل والشرف الرفيع لجديرة بأن تغذ السير وتواصل الجهود ليل نهار لخدمة القرآن الكريم وتعلميه.

وتخلل البرنامج خمس نماذج مختارة من تلاوات طلاب حلقات التحفيظ بالجمعية، وعرض مشاركات مسابقة أجمل صوت, بالإضافة السحب على المسابقة القرآنية لخمس فائزين, حيث تعدّ هذه المسابقات من ضمن برامج وأنشطة الجمعية التي تنفذها لجميع شرائح المجتمع للعام الحالي.

وفي ختام البرنامج تم تكريم معلمي وطلاب حلقات التحفيظ.

//انتهى//

15:13ت م

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