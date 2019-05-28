

عمان 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

بإشراف سفارة المملكة لدى الأردن، وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمستشارها الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان الاحد الماضي، هدية خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائم، بالإضافة إلى توزيع التمور على اللاجئين السوريين .

حضر توزيع الهدية نيابة عن سمو السفير الأمير خالد بن فيصل بن تركي، المستشار فواز بن طنف العتيبي.

// انتهى //

15:09ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى الأردن تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للاجئين السوريين في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.