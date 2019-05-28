السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يشارك إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي في توزيع الافطار على الصائمين



حائل 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

شارك وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ أمس، في برنامج "رمضان أمان"، التي تنظمه إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي.

وقام آل الشيخ وقت الافطار بتوزيع الوجبات على الصائمين في موقع إشارة تقاطع الدائري مع شارع بيروت بحائل بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي عيسى الحليان ومدير مشروع رمضان أمان بمنطقة حائل عدي الهمزاني.

وأعرب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عن شكره لمركز حائل للتطوع لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا العمل الخيري، سائلا الله للجميع التوفيق والأجر المضاعف.

// انتهى //

14:59ت م

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