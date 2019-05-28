السعودية اليوم / تعليم الشرقية يؤكد أهمية التزام الشركاء بالشروط والمواصفات والمدد الزمنية



الدمام 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

شدد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أهمية التزام شركاء الإدارة من المقاولين المتعاقد معهم في جانب إنشاء وترميم وتأهيل المباني المدرسية بالمنطقة، بتنفيذ الشروط والمواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة للمشروع، وتطبيق أعلى معايير الجودة تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تترجمها القيادة الحكيمة "وفقها الله" على أرض الواقع من خلال دعمها السخي لقطاع التعليم ، لإدراكها التام بأن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها .

جاء ذلك خلال اجتماع مدير التعليم مع مقاولي الانشاء، ضمن برامج الاستعداد والتهيئة لبدء العام الدراسي الجديد والخاصة بمناقشة فرص التحسين لتجاوز التحديات المالية والإدارية أمام المشاريع التي يمكن أن يتم تسلمها ابتدائياً والاستفادة منها مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ .

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14:51ت م

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