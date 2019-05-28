الصحة تُعرِّف بطريقة جديدة وسهلة لقياس نسبة السكر لدى الأطفال

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح بمقدور الأمهات قياس نسبة السكر لدى الأطفال دون الحاجة إلى الوخز بالإبر وبطريقة سهلة جدًّا وبدون إيقاظه من النوم أو إيقافه عن مزاولة أي نشاط عبر استخدام ” حساس لقياس السكر ” بكل سهولة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر مشهد مصور نشرته على حسابها في تويتر طريقة استخدام حساس قياس نسبة السكر لدى الأطفال، بحيث يبدأ بمسح الجزء الخلفي من الذراع بمعقم طبي وتركه حتى يجف ثم نزع الغطاء ووضع أداة الحساس داخل علبة الحساس والضغط إلى الأسفل حتى تتم مطابقة أداة الحساس مع علبة الحساس ثم رفع الغطاء ووضع أداة الحساس على مكان الذراع المعقم والضغط بإحكام والتأكد من تثبيت الحساس على الذراع ثم الضغط على الصفحة الرئيسة للقارئ والبحث عن حساس جديد، ثم وضع القارئ بالقرب من الحساس على بعد 4 سم ثم المسح على الحساس، والذي يتطلب استخدامه للمرة الأولى الانتظار لمدة 60 دقيقة، ثم المسح مرة أخرى لظهور النتائج، حيث ستظهر عملية المسح عددًا من النتائج وهي: القراءة الحالية لمعدل السكر، وسهم اتجاه السكر، وسجل قراءات السكر خلال آخر 8 ساعات.

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كما يظهر الجهاز عدد حالات انخفاض السكر خلال حالات معينة، ويظهر أيضًا النسبة المئوية من الوقت التي كانت بها قراءات السكر ضمن النطاق المستهدف الخاص به.

يذكر أن الصحة تسعى من هذه الطريقة المستحدثة والتطويرية إلى تسهيل عملية قياس نسبة السكر لدى الأطفال دون الحاجة إلى الوخز بالإبر لينعم الطفل المريض بالسكري بحريته الكاملة في يومه.