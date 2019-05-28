أمير الكويت يؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أهمية حفظ الأمن في منطقة الخليج، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في إطار مجلس التعاون، والذي يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة حلول العشر الأواخر من رمضان أن “واقع منطقتنا المرير وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة يدعونا إلى ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها حماية لسلامة وأمن الوطن والحفاظ عليه”.

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وأضاف أن “الوطن أمانة في أعناقنا جميعا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الوفاء والإخلاص له والعمل الدؤوب والجاد والمخلص للرقي به ودفع مسيرته التنموية نحو أهدافها المنشودة”.

وأضاف: “علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه وبدستورنا الشامل والمتكامل، الذي نؤكد دائما أننا من يحميه ولن نسمح بالمساس به فهو الضمانة الحقيقية لاستقرار نظامنا والدعامة الرئيسية لأمن بلدنا والاعتزاز بقضائنا العادل والنزيه”.