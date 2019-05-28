، أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنين ،

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أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.
ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.
ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:32 PM
التقى المجلس البلدي بالنماص واستعرض مشاريع تحسين المشهد الحضري
أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.
ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
، أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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