، تغريدة لأكاديمي إماراتي تهزّ الملالي.. هذا ما كُتِب وهكذا تدخلت "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خريطة وكلمات نالَتَا الإعجاب وسط حظر النظام الإيراني لمواقع التواصل

هزت تغريدة واحدة فقط، من الأكاديمي الإمارتي عبدالخالق عبدالله، نظام الملالي، الذي سارع ممثلوه لتقديم شكوى على إدارة "تويتر" لحذف التغريدة وإيقاف حساب الدكتور عبدالخالق؛ لكن إدارة "تويتر" أعلنت أن التغريدة لم تخالف شروط وقوانين موقع "تويتر".

وكان الأكاديمي الإماراتي، قد غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ربما قريبًا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي".

كانت التغريدة مرفقة بخريطة إقليم الأحواز؛ حيث حصدت مئات الإعجابات وتفاعَلَ معها المئات من مستخدمي موقع "تويتر".

ونشر "عبدالله" تغريدة تُظهر تبرئته من خرق قوانين "تويتر"، بعد تغريدته التي تنبأ فيها باستقلال دولة الأحواز العربية بعد سقوط نظام الملالي في إيران.

يشار إلى أن النظام الإيراني يفرض حظرًا شاملًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، كما أن إيران تصنف من أقل الدول حرية في استخدام مواقع التواصل؛ حيث تخضع المواقع الإلكترونية للرقابة الشديدة؛ بل إن السلطات تحظر بعض محركات البحث مثل جوجل.

كما تُجري السلطات الإيرانية ملاحقات مستمرة للمدونين والناشطين الإلكترونيين، وتتذرع السلطات الإيرانية في رقابتها الشديدة على مواقع الإنترنت وحظرها شبكات التواصل الاجتماعي، بأن هذه الشبكات الاجتماعية أدوات بِيَد القوى الغربية تهدف إلى التآمر على إيران واختراق نظامها ومؤسساتها.