الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية والرياح النشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة.

وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.