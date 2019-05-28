أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية والرياح النشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.