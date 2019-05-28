الدفاع المدني: 3 خطوات يتعين اتخاذها في حال الاحتجاز داخل المصعد

حدد الدفاع المدني 3 خطوات يتعين القيام بها في حال تعرّض الشخص لاحتجاز في مصعد، لافتاً إلى أن الالتزام بتلك الخطوات من شأنه ضمان سلامة الشخص المحتجز.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الشخص لو تعرّض للاحتجاز داخل مصعد، عليه التزام الهدوء وطلب النجدة بضغط زر التنبه والاتصال، ثم الاتصال بالدفاع المدني على الرقم “998”.
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