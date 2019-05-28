تعرف على قصة سوق حجاب.. وكيف حوله ابن نحيت من أرض قاحلة إلى أشهر أسواق شرق الرياض

روى رجل الأعمال حمدان بن نهار الحربي قصة كفاح رجل الأعمال الراحل حجاب بن نحيت، الذي أسس “سوق حجاب” في حي النسيم، وحولها من أرض قاحلة مهملة إلى أشهر أسواق شرق الرياض.

وقال الحربي إن قصة أسواق حجاب بدأت عام 1400هـ، عندما فكر حجاب بن نحيت في إنشاء سوق جديدة مختلفة شرق الرياض، فاشترى قطعة أرض على مساحة 30 ألف متر، ثم اشترى لاحقاً بناية تطل على شارع الثلاثين ليربط السوق بالشارع الرئيسي والمرافق الحيوية بالمنطقة.

وأضاف أن ابن نحيت أنشأ في هذه الأرض العديد من محلات الذهب وباعها على التجار بقيمة الإيجار حينذاك (60 ألف ريال)، لكنه اشترط عليهم أن يفتحوا المحلات فور توصيل المرافق إليها، لافتاً إلى أن هذه المحلات ارتفعت قيمتها حتى وصل سعر بعضها إلى 3 ملايين ريال حالياً.

من جانبه، أوضح أحد التجار أنه اشترى 4 محلات بسعر 60 ألف ريال للواحد من ابن نحيت ولم تكن لديه أموال، وفي اليوم التالي باع أحدهم بمبلغ 200 ألف ريال وسدد قيمة المحلات الثلاثة الأخرى.

وأوضح الحربي أن السوق افتُتحت فعلياً للمتسوقين عام 1405هـ بعدد 400 محل، مشيراً إلى أن ابن نحيت أضاف إلى السوق فكرة القيصريات، حيث أنشأ عدداً متنوعاً منها، فأصبحت السوق تضم جميع الاحتياجات التجارية للمتسوقين، وهو ما ساهم في نجاحها وشهرتها.