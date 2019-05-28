احترقت سيارة مهربين أمس، بعد مهاجمتهما لرجال الأمن بشرطة الأمواه شرق منطقة عسير، وتبادل إطلاق النار. وأوضحت مصادر، بحسب سبق، أن أفراد الأمن بشرطة الأمواه، اشتبهوا في مركبة من تاهو يقودها شخصان، وحين محاولة استيقافهما رفضا التوقف، وبادر أحدهما بإطلاق النار؛ ليتم الرد عليهما بالمثل؛ فيما اندلعت النيران داخل مركبة المهربين.

وتمكّن رجال الأمن من القبض على المهرب ومرافقه؛ ليتضح لرجال الأمن كمية من القات المخدر وُضعت في المركبة وكانت في طريقها لإحدى المناطق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: احتراق سيارة شخصان بعد هجومهما على رجال أمن بعسير وتبادل إطلاق النار.. وهذا ما عثر عليه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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