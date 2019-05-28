رئاسة الحرمين تعلن حصيلة خدمات «وسط رمضان» للزائرين والمعتمرين

أعلنت الرئاسة العّامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، إحصائيات العشر الوسطى من رمضان في المسجد الحرام لعام 1440هـ.

وأورد بيانٌ صادرٌ عن الرئاسة العامة، اطلعت عليه «عاجل»، إحصائيات أبرز الخدمات التي قدمتها خلال الثلث الثاني للشهر الكريم، وذلك حرصًا من رئاسة الحرمين على إبراز الخدمات التي تقدمها المملكة وتنقسم الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من ضيوف الرحمن إلى عدة محاور رئيسية عبر محور الإرشاد الديني، والمحور الخدمي، وغيرهما من المحاور.

المحور الإرشادي

يعتبر المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الرئاسة عبر المحور الإرشادي 11 خدمة أكثر من مليون و472 ألفًا و646 مستفيدًا، وهي 1853 مستفيدًا من مقرأة الحرمين، و4010 مستفيدين من حلقات تصحيح التلاوة، وتوزيع 11 ألفًا و300 مصحف، و2998 زائرًا لمراكز التوعية، وتوزيع 121 ألفًا و325 مطبوعًا، و1447 مستفيدًا من خدمات التطويف، و11 ألفًا و851 مستفيدًا من خدمة الإرشاد المكاني، و14 ألفًا و203 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين، ومليون و248 ألفًا و609 مستفيدين من خدمة الترجمة، و22 ألفًا و850 مستفيدًا من البرنامج العلمي، و32 ألفًا و200 مستفيد من إجابة السائلين.

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المحور الخدمي

كما عملت «الرئاسة» على ست خدمات خلال المحور الخدمي، والذي يهتم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، وهي إزالة 1815 طنًّا من النفايات، وتقديم 21 ألف لتر من بئر زمزم، واستهلاك 34 مليون كاسة للسقيا، و7416 مستفيدًا من خدمة العربات، و1307 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز، و1285 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن، و307 زوَّار لمصنع الكسوة.

المحور الإداري

يقوم هذا المحور على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ مجموع البلاغات التي تمّ استقبالها 12 ألفًا و152 بلاغًا، بواقع استقبال 1289 بلاغًا هاتفيًّا، واستقبال 10 آلاف و686 بلاغًا لاسلكيًّا، واستقبال 177 بلاغًا إلكترونيًّا.