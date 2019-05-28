«جوازات نجران» في العيد: نستقبل الحالات الطارئة

تواصل إدارة الجوازات بمنطقة نجران والإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان قوله، إنَّ الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعيًا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية «أبشر، مقيم» التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

وكان مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس قد أكَّد -أمس الإثنين- استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال الهباس إنَّ هذا الأمر يأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبإشراف مباشر من مدير عامّ الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.