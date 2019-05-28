ضبط منزلين شعبيين لتحضير وإعداد الفول لمطاعم بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، أنّ بلدية الشرفية تمكّنت من ضبط منزلين شعبيين يمارسان نشاط تحضير وإعداد الفول لمطاعم مجاورة بحي بني مالك ويفتقدان لجميع الاشتراطات الصحية.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المحافظة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه تمّ إتلاف الغذاء المعدّ للبيع واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأسفرت المداهمة للموقعين عن رصد مخالفات عديدة، تمثّلت في تشغيل عمالة بدون كروت صحية، وتداول الموادّ الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين للمواد الأولية، وتدنّي مستوى النظافة العامة، واستخدام الموقعين للنوم، فضلًا عن فتح نشاط صحي وغذائي بدون رخصة نظامية، وجرى إتلاف 32 كيس فول و25 كيلوجرامًا من الخضار وفرامة لحم.
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