فرق متخصصة تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في الخرج

‏باشرت الفرق المتخصصة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج، مكافحة الجراد الصحراوي في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّه تمَّت مكافحة كميات كبيرة من أسراب الجراد من خلال الفرق المعنية، بجانب أعمال فرق المسح والاستكشاف الاستباقية، بهدف تجنيب المزارع أي أضرار محتملة.

وكان مكتب الوزارة بالخرج‏ قد أعدّ خطةً لمكافحة الجراد المحلي خلال موسم التكاثر ، يتم من خلالها توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة لنشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض المراكز والقرى للحد من أضراره على القطاع الزراعي في الخرج.

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في سياق آخر، أعلنت الوزارة أنّ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحيّة بلغ تسعة مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل 13 عامًا، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبّي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وقالت الوزارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ مصانع الأسمدة تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية مؤكِّدةً ضرورة التقيُّد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

ولفتت إلى أنَّ تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.