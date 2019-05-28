استخدام المصورات الفضائية و«GIS» في رصد التعديات بالطائف

شرعت الجهات المعنية بالطائف في استخدام المصورات الفضائية والجوية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد ومراقبة ومتابعة مواقع التعديات العشوائية.

ونظمت أمانة الطائف ورشة عمل تدريبية بالمحافظة بحضور أمين الطائف محمد بن هميل آل هميل؛ لتدريب العاملين على التعامل مع هذه الأدوات.

عقدت الورشة في قاعة بلدية غرب الطائف الفرعية، بهدف تأهيل العاملين المعنيين في الأمانة على استخدام الأدوات التقنية في رصد ومراقبة ومتابعة مواقع التعديات العشوائية.

شاركت في الورشة لجان التعديات بالمحافظة، والمساعد لوكيل الخدمات للبلديات الفرعية فيصل الزهراني، والمختصون بالبلديات الفرعية، وقدمها إبراهيم طلبة من مركز الحاسب الآلي.

وتطرقت محاور الورشة إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية والمصورات الفضائية والجوية، والأهمية المكانية لمحافظة ومدينة الطائف.

كما تطرقت إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة، وسلطت الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف.

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ويتصدر هذه المشاريع «المطار الدولي الجديد، وداي التقنية، سوق عكاظ، المنطقة الصناعية، المدينة الجامعية، وميدان الهجن».

وهناك مشاريع وزارة الإسكان والتي تشمل مخططات (ضاحية الإسكان، مدينة الورد، الأزهار، البهيتاء) إلى جانب مشاريع وزارة النقل.

واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية والجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية.

إلى جانب نماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على الأراضي الحكومية، واستعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة، وحصر الأحداث، ومحضر لجنة التعديات.

وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني، والمخططات المعتمدة، ومسارات الأودي، ومواقع التخصيص الحكومي، والقري والهجر، علاوة على استخدام برنامج جوجل إيرث Google

Earth ؛ للتعرف على تاريخ حدوث التعديات، وشملت الورشة تدريبًا عمليًّا للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها.