الصناعات العسكرية بالخرج: بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية بالسيح 10 شوال

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 16 / 10 / 1440. حددت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج الفترة من الـ10 إلى الـ16 من شوال القادم، موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية بمدينة السيح للعام الدراسي 1440‏ - 1441، في أقسام التقنية الميكانيكية تخصص "صيانة ميكانيكية - تخصص إنتاج"، وقسم التقنية الكهربائية تخصص "آلات ومعدات كهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية وتحكم"، وقسم التقنية الكيميائية تخصص" كيمياء صناعية"، عبر موقعويستمر التسجيل حتى الأربعاء 16 / 10 / 1440. شروط القبول - أن يكون سعودي الأصل والمنشأ - لا يزيد عمره عن 20 عاماً - حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية - المعدل التراكمي لا يقل عن 95 % أو ما يعادلها - أن يكون خريج العام الحالي 1439 - 1440 Advertisements - مجتاز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، وان لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن 40 - حسن السيرة والسلوك - لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة - أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية. ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.



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