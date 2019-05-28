اجتماعي / اختتام مشروع "رمضان أمان" بالباحة بتوزيع أكثر من 8 الآف وجبة إفطار



الباحة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

اختتم في منطقة الباحة أمس، مشروع "رمضان أمان", الذي تنظمه مؤسسة شباب خير أمه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور, وتضمن توزيع أكثر من 8 الآف وجبة إفطار على الصائمين .

وبين مدير المشروع بالباحة عبدالعزيز العاتي، أنه جرى توزيع وجبات إفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المرورية بمدينة الباحة, وبمحافظات العقيق, وبلجرشي, والمندق قبل أذان المغرب بمشاركة المتطوعين والمتطوعات طيلة أيام شهر رمضان المبارك، للإسهام في الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة الناتجة عن محاولة بعض سـائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار .

وأكد العاتي أن المشروع يستهدف توعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد المرور والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار, وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي .

// انتهى //

13:49ت م

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