

سكاكا 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

باشرت أمانة منطقة الجوف خلال شهر رمضان المبارك صيانة إنارة 9 ملاعب تابعه للأمانة بمدينة سكاكا بواقع 78 عمود إنارة، ومباشرة 128 بلاغاً خاص بصيانة الملاعب .

كما تواصل إدارة التشغيل والصيانة متابعة صيانة الإنارة بمختلف المنتزهات بالمدينة، حرصاً من الأمانة على تهيئة الأماكن العامة وخاصة الملاعب لمرتاديها من المواطنين والمقيمين .

//انتهى//

13:42ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف تباشر صيانة إنارة 9 ملاعب بمدينة سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.