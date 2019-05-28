السعودية اليوم / تدخل جراحي طارئ لاستئصال ورم دماغي لمريض في مستشفى شرورة



شرورة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

نجح بفضل الله الأطباء في مستشفى شرورة العام في إنهاء معاناة مريض من ورم دماغي تسبب له في ألم في الرأس وفقدان الوعي.

وقالت صحة نجران :" إنه بعد عمل الفحوص اللازمة للمريض أظهرت أشعة الرنين وجود ورم دماغي يتطلب تدخلًا جراحيًا طارئًا لإنقاذ حياته ، فأجريت عملية دقيقة للمريض في الجهة اليسرى من الدماغ المسؤولة عن النطق والفهم حيث جرى إزالة معظم الورم بنجاح بفضل من الله وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة .

// انتهى //

13:41ت م

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