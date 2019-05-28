السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



عرعر 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي.

ونوه سموه بدور الوزارة والأعمال الجليلة التي تضطلع بها وفي مقدمتها عمارة المساجد والعناية بها, وناقش سموه خلال الاستقبال تهيئة مصليات العيد في المنطقة بالشكل الأمثل لاستقبال المصلين إن شاء الله .

من جانبه، قدم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يجده الفرع من دعم وتوجيه.

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13:40ت م

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