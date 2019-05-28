

الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح، اليوم عدداً من المصليات التي اعتمدها الفرع لإقامة صلاة العيد فيها بمدينة الرياض, اطلع ــ خلالها ــ على آخر الاستعدادات من أجل تهيئتها للمصلين, موجهاً بسرعة الإنجاز ودقة العمل لكي تكون المصليات الثلاثة عشر جاهزة لاستقبال المصلين.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من جاهزية المصليات وتهيئتها، حرصاً على راحة المصلين.

// انتهى //

13:37ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض يتفقد مصليات العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.