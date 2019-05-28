السعودية اليوم / انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيسًا لإقليم كردستان العراق



بغداد 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

انتخب إقليم برلمان كردستان العراق اليوم نيجيرفان البارزاني، رئيسًا للإقليم.

وحصل البارزاني على 68 صوتًا من أصل 81 عضوًا.

وبموجب اللوائح القانونية فإنه يتعين على رئيس الإقليم دعوة مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم خلال 30 يومًا.

// انتهى //

13:22ت م

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