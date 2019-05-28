السعودية اليوم / أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك



سكاكا 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عدد من الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وشدد الأمير فيصل بن نواف، على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك، وتهيئة الأماكن وتوفير مجمل الخدمات، لإظهار فرحة العيد السعيد، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يوفق قادتنا لكل خير ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.

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13:10ت م

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