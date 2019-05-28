

جدة 23 رمضان1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

جمعت مائدة رمضانية أمس 250 من أبناء شهداء الواجب بمحافظة الخرمة وذلك بساحة الاحتفالات بالمركز الحضاري للمحافظة.

وأقيمت المناسبة تحت عنوان " لن ننساكم"، وجمعت بين الوفاء والحب للوطن، بالتعاون مع بلدية محافظة الخرمة وجمعية البر الخيرية بالمحافظة بمشاركة قافلة أبناء الشهداء، وشهد الحفل تكريم المشاركين وتقديم الهدايا بهذه المناسبة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية محمد بن سعد العبنق أن الهدف من هذه التظاهرة المجتمعية الاعتراف بالفضل والامتنان تُجاه من ضحوا بأرواحهم للذود عن الدين والوطن وتكريم أبنائهم، وتجسيد القيم النبيلة التي يحتفظ بها أبناء الوطن تجاه "‫رجال الأمن" وشهداء الوطن، والاعتزاز بما يقدمه جنودنا البواسل من أدوار بطولية في الدفاع عن أرضنا الطاهرة، وتعزيزًا للتعاون والتكافل في المجتمع.

واستعرض العبنق جهود جمعية البر الخيرية في دعم مختلف المناشط وتنفيذ البرامج ذات الفائدة لأبناء المحافظة، وفي مقدمتها تبني المبادرات والفعاليات الاجتماعية وتحقيق أهدافها المنشودة.

// انتهى //

13:07ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مائدة رمضانية تجمع 250 من أبناء شهداء الواجب بمحافظة الخرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.