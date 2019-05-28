السعودية اليوم / أمير عسير يلتقى أعضاء المجلس البلدي بالنماص



أبها 23 رمضان1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة .

واستُعرض خلال اللقاء مشروعات تحسين المشهد الحضري الهادف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني ومعالجة التشوة البصري .

وأكد سمو أمير منطقة عسير، أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة هو أحد أسباب نجاح المنظومة والرقي بالعمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطنين.

// انتهى //

12:52ت م

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