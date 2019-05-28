2019-05-28

أرامكو تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو حزيران عند 430 دولاراً للطن، انخفاضاً من 525 دولاراً في مايو.

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سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولاراً للطن، انخفاضا من 530 دولاراً في الشهر السابق.