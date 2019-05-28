شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة) غادر الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المدينة المنورة اليوم. وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

غادر الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المدينة المنورة اليوم. وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

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