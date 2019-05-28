تكليف 58 محكمة و71 قاضيا للعمل خلال إجازة عيد الفطر للبت في القضايا العاجلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بتكليف 58 محكمة و71 قاضيا، يشملون قضاة التنفيذ، لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية، إضافة إلى تكليف أعوان القضاة من الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

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وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 21 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف، الخبر، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، والخرج.

وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، رفحاء، القريات، ومحايل عسير.

وكلف المجلس أيضاً 16 محكمة تنفيذ في مناطق عدة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والـدمام والخبر والأحساء وحفر الباطن وبـريـدة وجازان وسكاكا وحائل ونجران وخميس مشيط وتبوك.