محمد بن مسعود - الدمام - أكّد دعم خادم الحرمين للـجهاز الرقابي وحرصه الدائم علـى تمكينه من أداء مسؤولياته رفع رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله - حفظه الله - بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيّده الله - علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين، وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله -. العنقري يشكر الملك بمناسبة صدور أمره الكريم بصرف مكافأة لمنسوبي ديوان المراقبة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-28 رفع رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله - حفظه الله - بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيّده الله - علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين، وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله -. 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 Advertisements 12:32 PM أكّد دعم خادم الحرمين للـجهاز الرقابي وحرصه الدائم علـى تمكينه من أداء مسؤولياته أكّد دعم خادم الحرمين للـجهاز الرقابي وحرصه الدائم علـى تمكينه من أداء مسؤولياته رفع رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله - حفظه الله - بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيّده الله - علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين، وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله -. ، العنقري يشكر الملك بمناسبة صدور أمره الكريم بصرف مكافأة لمنسوبي ديوان المراقبة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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