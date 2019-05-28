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قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.
وقال الحرازي؛ لـ "الخليج 365": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.
وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.
الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعيادعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-28
قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.
وقال الحرازي؛ لـ "الخليج 365": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.
وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:14 PM
قال: الطلب يزداد بعد 25 رمضان والأنواع الجيدة الأكثر طلباً بين المستهلكين
قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.
وقال الحرازي؛ لـ "الخليج 365": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.
وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.
، الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد ،
المصدر : الخليج 365
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