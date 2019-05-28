- 1/2
- 2/2
قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.
ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.
أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.
ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:55 AM
سعر الشركة معيار قياسي لمبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال
قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.
ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.
، أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.