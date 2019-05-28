إنفجرافيك: أرخص دول العالم في أسعار البنزين

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:50 صباحاً - لطالما أشعلت صراعات الدول على النفط حروباً كثيرة؛ لأنه مصدر الطاقة الأكثر نجاعة في كل المجالات. ولعل غلاء سلع النفط من بنزين وغاز وديزل يعد سبباً كبيراً في عزوف الكثيرين عن امتلاك وسائل نقل خاصة. "الخليج 365" يعرفكم على "أرخص دول العالم في أسعار البنزين".



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