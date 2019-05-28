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2019-05-28 جامعة الجوف تعلن نتائج القبول ببرامج الماجستير عبر هذا الرابط متابعات الخليج 365 - الجوف أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة الدراسات العُليا نتائج القبول في برامج الماجستير، والتي تضم (24 برنامجاً في عدة مجالات). Advertisements ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول عبر بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). يذكر أنه تم التقديم على برامج الماجستير في جامعة الجوف من خلال موقع الجامعة بتاريخ 1440/08/19هـ.









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