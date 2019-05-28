طريقة تحضير المرضوفة النجرانية في 30 دقيقة فقط

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

المرضوفة النجرانية من الأكلات الشعبية الأشهر في نجران، وهي عبارة عن عجين وزبدة سائحة بنكهة المدخن، وهو ما يجعل طعمها شهيًا ولا يقاوم.

وتستغرق مدة تحضير المرضوفة 30 دقيقة تقريبًا.

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المقادير:

٤ كؤوس دقيق بر

ماء للعجن (تعتمد كمية الماء على نوع الدقيق)

٢ ملعقة سمن

كأس حليب

كأس زبدة بدرجة حرارة الغرفة

حجر نظيف ومغسول بالماء والصابون.

ربع كأس دقيق بر

طريقة التحضير

نضع الدقيق في وعاء بعد أن يُنخل ثم نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة ولكن قوامها رخو قليل.

ويحمى الصاج على النار وتوضع عليها العجينة وعندما تتحمر تقلب على الجهة الأخرى حتى تتحمر.

وعند استواء العجينة نحضر وعاء ونضع العجينة به ثم ندهن اليد بالقليل من السمن وتدعك العجينة ويضغط عليها حتى تلين وتصبح قابلة للعجن.

وتنقل بعدها إلى وعاء مخصوص وتوضع العجينة على شكل دائري ونحدث فجوة في المنتصف لنسكب الزبدة فيما فيها.

وبعدها نضع الزبدة في وعاء على النار ونتركها حتى تذوب وتبدأ بإظهار رغاوٍ على السطح.

في هذه الأثناء نكون قد وضعنا الحجر المغسول والمنشف على النار، ثم نضع في وعاء ربع كاس دقيق وعندما تبدأ الزبدة بإظهار رغاوٍ على السطح والحجر قد أصبح ساخنًا جدًا نضع الحجر في وعاء الدقيق ونقلبه حتى نلاحظ ظهور دخان من الدقيق.

ويرفع الحجر من الدقيق ومعه القليل من الدقيق المدخن ويوضع في الزبدة ثم نسكب كاس الحليب ونقلب على نار هادئة، ويترك على النار ليغلي عدة دقائق ثم يرفع.

وتصب الرضيفة في منتصف العجينة وتقدم.