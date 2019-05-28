هل يتأثر الدعم بالقروض والالتزامات المالية؟.. حساب المواطن يجيب

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يتم النظر إلى القروض أو أية التزامات مالية على متابعات الخليج 365 فيما يتعلق بتحديد قيمة الدعم المخصص له من البرنامج.

جاء ذلك في رد من خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم بالقروض والأعباء والالتزامات المالية.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله إن الدعم لا يتأثر بالقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”، مضيفا أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

موعد الدفعة الجديدة من الدعم

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم صرف الدعم اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والذي يوافق يوم الاثنين من شهر يونيو المقبل بمشيئة الله.

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ويتم إيداع الدعم في اليوم العاشر ميلادية، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وشدد حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق على أهمية الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).