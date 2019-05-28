شكرا لقرائتكم إمساكية 23 رمضان وموعد أذاني المغرب والعشاء بتوقيت مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28 إمساكية 23 رمضان وموعد أذاني المغرب والعشاء بتوقيت مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان بمشيئة الله في تمام الساعة الـ6:58 مساء. بينما يؤذن لصلاة العشاء في ليلة الثالث والعشرين من رمضان الساعة 8:58 بمشيئة الله.









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