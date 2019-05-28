2019-05-28

الذهب يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وفي الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دولار.

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وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا “حركة سعر الذهب كانت مخيبة للآمال قليلا وسلبية تماما.

وأضاف أن الذهب عجز عن اختراق نطاق 1290 إلى 1300 دولار رغم خلفية توترات التجارة وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقلبات أسواق الأسهم.