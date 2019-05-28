شكرا لقرائتكم فيديو.. التحالف يقصف معسكر إدارة الأشغال العسكرية التابع للحوثي بصنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28 فيديو.. التحالف يقصف معسكر إدارة الأشغال العسكرية التابع للحوثي بصنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عمليات نوعية في محافظة صنعاء، تم من خلالها استهداف ومهاجمة مستودع ( معسكر إدارة الأشغال العسكرية – سلاح الصيانة ) التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. Advertisements ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر عملية استهداف مستودع إدارة الأشغال وسلاح الصيانة بدقة عالية.









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