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المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعلن موعد فتح باب القبول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1440/1441هـ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الأقسام:
1- أقسام التقنية الميكانيكية:
– تخصص صيانة ميكانيكية.
– تخصص إنتاج.
2- قسم التقنية الكهربائية:
– تخصص آلات ومعدات كهربائية.
3- قسم التقنية الإلكترونية:
– تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.
4- قسم التقنية الكيميائية:
– تخصص كيمياء صناعية.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (95) أو ما يعادلها.
2- أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1439/1440هـ.
3- لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة (إنتاج – صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية).
4- أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط.
5- أن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40).
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
7- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.
8- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.
9- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.
10- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم).
11- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
12- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1440/10/10هـ وينتهي يوم الأربعاء الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/16هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا
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