المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعلن موعد فتح باب القبول

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1440/1441هـ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الأقسام:

1- أقسام التقنية الميكانيكية:

– تخصص صيانة ميكانيكية.

– تخصص إنتاج.

2- قسم التقنية الكهربائية:

– تخصص آلات ومعدات كهربائية.

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3- قسم التقنية الإلكترونية:

– تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

4- قسم التقنية الكيميائية:

– تخصص كيمياء صناعية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (95) أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1439/1440هـ.

3- لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة (إنتاج – صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية).

4- أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط.

5- أن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40).

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

7- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

8- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.

9- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.

10- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم).

11- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

12- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1440/10/10هـ وينتهي يوم الأربعاء الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/16هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا