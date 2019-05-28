، "لا كسرى بعد كسرى" .. جيري ماهر كاشفاً رسائل "قمم مكة": خط أحمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المملكة ليست وحيدة .. نعول على السعوديين وحزم القيادة وقواتنا المسلحة

أكّد الإعلامي والمحلل السياسي "جيري ماهر"؛ أن القمم التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى عقدها في أطهر بقاع الأرض "مكة المكرّمة" ما هي إلا رسالة واضحة للعالم أجمع، بأن "مكة المكرّمة" هي خط أحمر، وأن المملكة العربية السعودية ليست وحيدة، فخلفها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم وعربي لن يسمحوا للحوثي والإيراني أن يمسوا هذه الأرض الطاهرة أو أن يستمروا في استهدافها.

وقال "جيري ماهر"؛ في حديثه لـ "الخليج 365"، إن هناك محاولات كثيرة من الخارج تعمل جاهدة لتغيير الصورة الحقيقية حول هذه القمم، وذلك من أجل وضع الغبار على ما سيحصل فيها؛ فالبعض يقول ما هي القرارات التي ستخرج بها ويقلل منها، والبعض الآخر يحاولون ضرب معنويات المواطن السعودي والمواطن العربي.

وتابع: هنا أقول بصراحة "يكفي هذه الأمة أن تجتمع قادتها بمكة المكرّمة في هذه الأيام الفضيلة لترسل رسالة واضحة باجتماعها، حتى لو لم يخرج بيان واضح، فيكفي أن تجتمع لترسل رسالة إلى كل مَن يحرّض على السعودية وعلى قِبلة المسلمين بأن العالم العربي والعالم الإسلامي يقفان خلف قيادة المملكة العربية السعودية".

وذكر: هذه القمة هي رسالة لمَن يهمه الأمر، بأن السعودية ليست وحيدة، وأن هنالك أكثر من مليار ونصف المليار مسلم وعربي حول العالم يلتفون حول هذه الدولة العظيمة وحول قيادتها وشعبها، ويعملون اليوم -بشكل واضح- لإيصال رسالة واضحة للعالم، بأننا لن نتخلى عن المملكة العربية السعودية، ولن نتخلى عن قِبلة المسلمين، ولن نسمح للحوثي ولا للإيراني ولا لحزب الله ولا للحشد الشيعي الإرهابي، بأن يمسوا هذه الأرض الطاهرة، وأن يستمروا في استهدافها يوماً بالصواريخ وأياماً بالطائرات الموجّهة عن بُعد.

وأضاف: "الرسالة الأهم من هذه القمم هي أن تقول المملكة العربية السعودية للعالم أجمع إنها تقود العالم الإسلامي، وإن لهذا العالم الإسلامي قيادة حكيمة حازمة عادلة تحمل الأمل لهذه المنطقة وتحمل الخير والسلام".

وأكّد: "نعم نحن لا نريد الحرب، لكن كما قال -المغفور له بإذن الله- الأمير سعود الفيصل "إننا لا نريد الحرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها"، فعلاً اليوم السعودية تقول إنها لا تريد الحرب من أجل هذه المنطقة من أجل شعوبها من أجل اقتصادها من أجل مستقبل أبنائها، لكنها في الوقت نفسه لن تسكت ولن تسمح للإيراني ولا للميليشيات الإرهابية بالاستمرار في هذه الابتزازات وهذه التحركات العسكرية الإرهابية التي وصلت بهم الوقاحة إلى استهداف قِبلة المسلمين -قبل أيام- بصواريخ باليستية إيرانية أُرسلت إلى الحوثي وأُرسلت معها الأوامر باستهداف قِبلة المسلمين في هذا الشهر الفضيل، هذا وإن دل على شيء إنما يدل على أننا نواجه أعداءً للمسلمين أعداءً للعرب، يحلمون بإعادة إمبراطورية بائدة، ولكن كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا كسرى بعد كسرى".

وقال "ماهر": "نحن نعول على الشعب السعودي بالدرجة الأولى، هذا الشعب الذي يقف اليوم على الحد الجنوبي وعلى كل الحدود لحماية هذه الأرض الطاهرة، نحن نعول على قواتنا المسلحة وعلى قيادتها الحازمة بأن تنتصر لكل المستضعفين إن كان داخل إيران هؤلاء الذين أخذهم نظام الملالي رهائن، أو حتى لأي شعب من شعوب هذه المنطقة الذين عانوا الويلات من هذا النظام الإرهابي الخبيث الذي جاء في عام 1979م وجاء معه الإرهاب، فهو من صنع الإرهاب الذي استهدف العالم واستهدف المملكة ولم يستهدف إيران قط، ولم يستهدف أيّ ميليشيا إيرانية كما استهدف القوات السعودية، حتى المدنيين".

واختتم الإعلامي "جيري ماهر"؛ حديثه بقوله: "نحن اليوم نواجه جريمة حرب يمارسها الحوثي باستهدافه المناطق المدنية المأهولة بالسكان داخل السعودية، وعليه فإن هذه القمة ستحمل رسالة واضحة بأن مكة المكرّمة خط أحمر وأن المملكة السعودية ليست وحيدة.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه الدعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون، وقادة الدول العربية؛ لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرّمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م، حرصاً منه -حفظه الله- على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرّمة في 26 رمضان 1440، الموافق 31 مايو 2019، التي سوف يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

يأتي ذلك في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتَي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات أسواق النفط العالمية واستقرارها.